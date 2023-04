Prefeitura e UFPR viabilizaram Escolinha de Triathlon em Matinhos

Fotos: UFPR Litoral

A Escolinha de Triathlon, uma parceria da Prefeitura de Matinhos com a UFPR Litoral, recebeu na semana passada o material para o início das suas atividades. O professor Evaldo Ribeiro Jr, do curso de Educação Física, informa que, dentre o material recebido estão 17 bicicletas de modelos e tamanhos variados.

A escolinha, nessa primeira edição, teve uma grande procura por parte da comunidade. Foram 183 inscrições para as 50 vagas ofertadas para crianças e adolescentes. O projeto da Escolinha de Triathlon surgiu em ano de 2015 em Curitiba, tendo como padrinho o triatleta olímpico Juraci Moreira, medalhista pan-americano, hexacampeão brasileiro da modalidade e três vezes representante olímpico.

É voltada a crianças de 8 a 16 anos e totalmente gratuita. Atualmente são 14 Núcleos pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Ceará. Sua viabilização se dá por meio de parcerias como a que foi firmada entre a escolinha, o Setor Litoral e a Prefeitura Municipal de Matinhos.

A captação de recursos é pela Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que patrocínios e doações para a realização de projetos desportivos sejam descontados do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas.

A educação é a principal bandeira do projeto, e seus objetivos estão de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um apelo universal para proteger o planeta e garantir que todas as pessoas tenham dignidade.

Englobando as áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero. No processo de seleção de professores e estudantes, por exemplo, é premissa que sejam escolhidos metade dos candidatos de sexo masculino e metade feminino.

As atividades da escolinha na UFPR Litoral acontecem às segundas e quartas-feiras, e às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, e das 15h às 17h.