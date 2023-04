TCE determina que Appa corrija “impropriedades” em empréstimo para Moegão

Appa deixou de cumprir diversos requisitos, avalia TCE | foto: Rodrigo Félix Leal/Appa

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) determinou que, em até 30 dias, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) elabore plano de ação para implementar oito recomendações para corrigir “fragilidades detectadas na contratação de empréstimo para as obras do Moegão”. O prazo passará a contar a partir do trânsito em julgado da decisão, da qual cabe recurso.

A implementação das medidas foi indicada pela Terceira Inspetoria de Controle Externo (3ª ICE) do TCE, que realizou auditoria sobre o assunto junto à estatal entre os meses de fevereiro e julho do ano passado.

O objetivo da fiscalização foi verificar a regularidade dos procedimentos licitatórios promovidos pela Appa para concretizar o empréstimo, bem como “incentivar o aprimoramento da utilização dos recursos públicos destinados às obras”.

A 3ª ICE apontou a existência de três oportunidades de melhoria, em relação às quais foi feita a indicação de oito recomendações. Elas estão detalhadas no quadro abaixo.

O processo de Homologação de Recomendações foi relatado pelo conselheiro Fabio Camargo, que corroborou todas as indicações feitas pela 3ª ICE. Os demais membros do órgão colegiado da Corte acompanharam, de forma unânime, o voto do relator, na sessão de plenário virtual nº 6/2023, concluída em 13 de abril.

Cabe recurso contra o Acórdão nº 779/23 – Tribunal Pleno, publicado no dia 19 do mesmo mês, na edição nº 2.963 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).

Moegão – A nova moega ferroviária, mais conhecida como Moegão, vai centralizar a descarga dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá. A área onde a estrutura será instalada terá quase 600 mil metros quadrados e deverá aumentar em 60% a capacidade de descarregamento de grãos pelo modal ferroviário. A obra tem custo estimado em R$ 592 milhões.

Moega é uma instalação que recebe granéis sólidos de vagões ou caminhões e encaminha às correias transportadoras até os navios.

Outro lado – O Correio procurou a Appa/Portos do Paraná e vai atualizar esta matéria se houver resposta.

RECOMENDAÇÕES À APPA