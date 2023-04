Pré-vestibular da UFPR Litoral tem inscrições até domingo

Estão abertas e terminam neste domingo (30) as inscrições para o curso pré-vestibular da UFPR Litoral para estudantes de escolas públicas de Matinhos e Pontal do Paraná. São 100 vagas no total: 50 para Matinhos e 50 para Pontal.

O curso preparatório é gratuito e feito em parceria da Universidade Federal do Paraná com as secretarias de Educação das duas cidades.

As aulas começam no dia 15 de maio e terminam no dia 1º de dezembro. Serão 15h semanais, de segunda à sexta-feira, das 19h às 22h.

O curso será realizado na Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva, em Matinhos; e na Escola Municipal Professora Zélia Ceranto, em Pontal do Paraná.

INSCRIÇÕES: As inscrições são gratuitas a partir do dia 20 até 30 de abril de 2023 e poderão ser realizadas via formulário online no link FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.

EDITAL: Acesse o EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTES – TURMA 2023.

REQUISITOS: São requisitos mínimos para a realização da matrícula no ECurso:

a) Ser, ou ter sido, estudante oriundo da rede pública de ensino;

b) Residir nos municípios de Matinhos ou Pontal do Paraná;

c) Possuir no mínimo o 1º ano do Ensino Médio completo.

DOCUMENTOS: As inscrições serão efetuadas mediante a comprovação dos documentos:

a) Preenchimento do formulário de inscrição;

b) Cópia do comprovante de endereço;

c) Cópia do documento de identificação, sendo permitidos: Carteira Nacional de Habilitação ou RG.

CLASSIFICAÇÃO: Os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição.

Os candidatos que não estiverem contemplados na primeira chamada aguardarão em lista de espera, sendo chamados conforme abertura de novas vagas.