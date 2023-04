Rompimento de rede afeta o abastecimento em Morretes

A Sanepar informa que, na noite desta quinta-feira (27), está trabalhando no conserto emergencial de uma rede de abastecimento de água que rompeu em Morretes. Pode haver oscilação de pressão ou falta d’água na área Central da cidade.

O reparo deve ser concluído por volta das 21 horas, com normalização do abastecimento de forma gradativa até as 23 horas.

A Sanepar orienta priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.