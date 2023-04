Universitários do Litoral se unem em defesa da reforma agrária

A 10ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária reúne três instituições da região quem criam o 1º Jura Unificado do Litoral do Paraná. Unespar, IFPR Paranaguá e UFPR Litoral recebem palestras, debates e um feira de produtos naturais.

A edição de 2023 aconteceu no final do Abril Vermelho realizado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que sofreu um ataque generalizado da mídia, ruralistas e de políticos. As jornadas que acontecem por todo o Brasil soam como um apoio à luta do Movimento dos Sem Terra.

O evento de abertura do Jura Litoral 2023 foi na terça-feira (25) na UFPR Litoral, em Matinhos, com um debate sobre a Atualidade da questão agrária no Brasil. Participaram os professores Lauro Duvoisin (Unespar), Roberto Martins (IFPR), Vaniely dos Anjos França, quilombola do Quilombo São Pedro, no Vale do Ribeira, município de Eldorado (SP), graduada em Educação do Campo pela UFPR.

Continua neste sábado (29) com um dia de Vivência no Assentamento do MST Comunidade Agroflorestal José Lutzemberg, em Antonina, hoje (29).

Na quarta-feira ( 3), o Jura Litoral prossegue no campus de Paranaguá da Unespar. Às 19h será realizada uma palestra sobre “A atualidade da questão agrária brasileira”, com Marcelo Varella, professor da UFPR Litoral e membro do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais (Nupovos), que tem sede no IFPR Paranaguá.

Na quarta-feira da semana que vem (10), também na Unespar e no mesmo horário, haverá uma palestra sobre “A questão agrária e a soberania alimentar”. Os palestrantes serão a professora Viviane Camejo, da UFPR Litoral, e Sara Wandenberg, militante do MST.

A feirinha de produtos da reforma agrária acontece o dia todo neste último evento do 1º Jura Unificado do Litoral do Paraná.