Instituto Lixo Zero premia aproveitamento da casca do coco em Pontal

Professor recebendo a homenagem da Embaixadora do ILZB, Nádia Giacomini | foto: Unespar

Na quarta-feira (25), o professor do campus de Paranaguá da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) Sebastião Cavalcanti Neto recebeu o título de Atitude Cidadã, do Instituto Lixo Zero Brasil, na Câmara Municipal de Pontal do Paraná.

A premiação é pelo trabalho de coordenador do projeto “Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável”, que faz o aproveitamento da casca do coco verde. Graças à ação, o resíduo que iria para o aterro sanitário é transformado em substrato para a horticultura e em fibra para fabricação de diversos produtos.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Cooperativa Eco Pontal e a Prefeitura de Pontal do Paraná.

Sebastião agradeceu a condecoração: “O prêmio deve ser dividido com toda nossa comunidade acadêmica da Unespar. Em especial aos docentes e discentes bolsistas e voluntários; aos cooperados da Eco Pontal pela participação e à Prefeitura de Pontal do Paraná pela parceria. É uma motivação a mais para continuarmos buscando fomento, incentivando a pesquisa e contribuindo com a extensão em busca de melhoria da qualidade de vida de todos nós”.

O título de Atitude Cidadã reconhece iniciativas sustentáveis e de lixo zero, sejam eventos, institutos, personalidades e organizações que demonstram por meio de intervenções locais, seu engajamento e comprometimento imediato com a causa, abrangendo toda a transversalidade do conceito de lixo zero.

A embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, em Pontal do Paraná, Nádia Giacomini, foi quem entregou ao professor o título de Atitude Cidadã.

Instituto

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos, privada, pioneira na disseminação do conceito lixo zero no Brasil.

Fundada em 2010, o ILZB representa no Brasil a Zero Waste International Alliance (ZWIA), movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e princípios do lixo zero no mundo e tendo o Instituto Desponta Brasil como seu representante no Distrito Federal, para fins de contextualização com o poder público e demais organizações.