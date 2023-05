Operação Caceio apreende rede na Praia Central de Guaratuba

Foto: Polícia Ambiental – Força Verde

Uma rede de pesca de 40 metros foi apreendida na Praia Central de Guaratuba, na manhã deste domingo (30).

Uma equipe da Polícia Ambiental – Força Verde fazia patrulhamento de barco pela orla quando encontrou a rede, instalada a 300 metros da linha de praia. De acordo com a Portaria IAT 085/2009, as redes de espera fixa só podem ser montadas a partir de meia milha náutica da faixa de areia, o equivalente a 926 metros.

O petrecho foi recolhido: 1 rede de nylon de 40 metros com 2 panos, malha 8 e 11 cm, mais ferro (âncora). Não foi identificado o responsável pela rede.

O patrulhamento faz parte da Operação Caceio, realizada na baía de Guaratuba e na orla marítima de Guaratuba e Matinhos.

Na madrugada do dia 20, foi flagrada uma rede de caceio de 400 metros na baía. A equipe primeiramente viu as boias luminosas e ao verificar a rede, pescadores vieram de canoa ao encontro dos policiais e informaram que eram os donos do equipamento.

Ao serem informados que estavam cometendo um ato ilícito, eles fugiram e a Polícia não conseguiu alcançá-los. O petrecho foi recolhido, apreendido e encaminhado ao Posto de Polícia Ambiental.