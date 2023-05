Guaratuba teve 3 vezes mais chuvas que na média histórica

Céu carregado foi normal durante o último mês | foto: Gustavo Aquino / Correio

O mês de abril apresentou chuva acima da média em quase todas as regiões do Paraná, aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

O destaque de dias chuvosos no Litoral, informam os meteorologistas do órgão. Em Guaratuba choveu três vezes o esperado, 531 milímetros de chuva onde a média para o mês é de 172 mm. Foi a cidade onemais choveu em todo o Paraná.

Outras cidades da região também tiveram chuva acima da média. Guaraqueçaba teve 265,2 mm, contra 168,2 mm historicamente registrado. Em Antonina o acumulado foi de 238,6 mm e a média é de 151,6 mm. Paranaguá teve 204 mm em abril, para uma média histórica de 125 mm.

Por outro lado, Curitiba que tem uma média histórica de 81,1 mm de chuva nos meses de abril, teve 70 mm de precipitação neste mês.