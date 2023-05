Passagem do ônibus “metropolitano” do Litoral vai subir para R$ 9,85

Passagem do ônibus “metropolitano” do Litoral vai subir para R$ 9,85

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio

Desde ontem, 1º de maio, está autorizado o aumento das passagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, assim como do transporte “metropolitano” do interior.

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná (Agepar) homologou, nesta sexta-feira (28), o reajuste anual dos serviços.

Com isso, a tarifa do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Paraná sofrerá variação de 0,39%. Já a tarifa do transporte metropolitano do interior, terá reajuste de 0,57%.

A linha intermunicipal da Viação Graciosa entre as cidades do Litoral vai subir de R$ 9,30 para R$ 9,85. Foi um pouquinho mais para arredondar: 0,59%.

O valor ainda não está sendo praticado nesta terça-feira (2), e os atendentes dos guichês da empresa nas rodoviárias não sabem informar quando entrará em vigor.

A empresa é a única que opera linhas intermunicipais/metropolitanos no Litoral. São três linhas: Paranaguá-Morretes-Antonina, Paranaguá-Ipanema-Embarque da Ilha do Mel e Paranaguá-Matinhos-Guaratuba.