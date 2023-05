Mais 2 caminhões sem freios usam área de escape da BR-376

Nesta segunda-feira (1º de maio), dois caminhões sem freios entraram na área de escape do km 667 da BR-376, na Serra do Mar, em Guaratuba.

Às 9h42, um caminhão carregado com 12 mil litros de etanol adentrou 55 metros dentro do dispositivo, após o motorista identificar perda de freios. Ninguém se feriu, informou a concessionária Arteris Litoral Sul.

Às 16h, foi registrada a segunda entrada. Uma carreta adentrou 35m no dispositivo após apresentar pane nos freios. O condutor também nada sofreu. Nas imagens, em dois ângulos, dá para ver que o veículo atravessa duas pistas na frente de automóveis.

Segundo a concessionária, um total de 373 vidas deixaram de se envolver de acidentes pelo uso da área situada no km 667, o segundo construído no trecho de descida da Serra do Mar, em Guaratuba. Ele começou operar em novembro de 2019. A primeira, no km 670, foi instalada em 2011.