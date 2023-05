Couro de peixe da Unespar faz contrato para exportar para o Canadá

Fotos e informações: Unespar

O programa de extensão Couro de Peixe, do campus de Paranaguá, da Unespar (Universidade Estadual do Paraná), firmou um contrato com a empresa Cattalini, terminal privado de líquidos do Porto de Paranaguá, para produzir artesanatos que serão entregues a clientes da empresa no Canadá e em outros países.

Para Kátia Kalko, coordenadora do projeto, exportar esse material significa expandir os conhecimentos acerca do artesanato com o couro de peixe, já que entra na categoria de couro exótico, segundo o mercado internacional de couros. “Há pouco conhecimento de outros países, até do nosso país, com relação ao couro de peixe e é interessante porque quando as pessoas pegam couro de peixe, a primeira coisa que elas fazem, é cheirar pois acham que o couro cheira peixe, quando na verdade tem cheiro de couro como qualquer outro”, explica.

Em fevereiro deste ano, o projeto recebeu novos equipamentos provenientes do termo de convênio entre a Unespar e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). Foram entregues um freezer, um notebook, uma centrifuga e uma bomba de 4.000 l/h. “A aquisição desses equipamentos é fundamental até para aumentar a nossa produtividade e pode aumentar, claro, a nossa produção e a exportação para outros países”, reforça Kátia Kalko.

Comunidades – Ao longo de seus 15 anos, o programa Couro de Peixe já enviou artesanatos para outros países, como Japão, Alemanha, Espanha e Noruega.

O programa Couro de Peixe da Unespar foi criado em 2008 e tem como finalidade utilizar a pele do peixe, que geralmente é jogada no ambiente, em lixo comum ou enterrada, para a confecção de artesanatos como bolsas, calçados, acessórios de moda e em decoração. O projeto gera trabalho e renda para comunidades de pescadores de Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná.

O couro de peixe é preparado no Curtume Comunitário de Pontal do Paraná. Para que a pigmentação das peças não desbotasse quando em contato com a água, foram feitos diversos experimentos e hoje o mercado coureiro conta com um novo produto de qualidade para a comercialização.

Guaratuba – Em Guaratuba, outro grupo e mulheres também desenvolvem um projeto em um curtume próprio e criaram a Associação Ryo & Mar.