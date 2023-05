Matinhos lança Concurso de Redação na Semana Literária

Começou ontem e vai até sábado, dia 6, a Semana Literária de Matinhos. O evento é realizado no Calçadão Central, em frente à Casa da Cultura e à Câmara de Vereadores, das 9h às 20h.

A Semana foi idealizada para democratizar o acesso à literatura e facilitar o contato com autores, manifestações culturais e novidades na área da leitura.

A programação de hoje conta com as barracas de venda de livro, a partir das 9h, e contação de histórias.

Hoje à noite tem o lançamento do Concurso Municipal de Redação – Programa Jovem Autor Matinhense. Serão motivados a participar do concurso crianças e jovens do Ensino Fundamental (5º ano e 9º ano) e Médio (3º ano), com premiação para os primeiros três lugares de cada categoria. Seus professores de língua portuguesa receberão troféus de reconhecimento.

A noite também vai contar com o show acústico de Dulce Lopes.

Confira a programação a partir de hoje:

3 de maio de 2023 – 4ª feira

Todo o período (9h às 20h): Venda de livros e espaço leitura

9h30 – Contação de História com a Bruxinha Zazá e sua turma – Textos: A bruxinha invejosa e A princesa diferente

14h – Contação de História com a Jéssica – Textos: Com que roupa irei para a festa do rei e A janta da Anta

15h às 17h– Bate-Papo com Zigh Koch – Projeto “Litoral do Paraná – Impressões, Cultura e Natureza” (PRONAC 230307)

18h – Dulce Lopes encanta – Lançamento do Concurso Municipal de Redação – Programa Jovem Autor Matinhense, baseado na Lei Municipal Nº 2.237/2021

4 de maio de 2023 – 5ª feira

Todo o período (9h às 20h): Venda de livros e espaço leitura

9h30 – Leitura compartilhada com Boneca Gi, Vi do Pesão e sua amiga Valéria – Textos: O homem que quase enganou a morte e Tudo bem ser diferente

14h- Contação de História com a Vovó Juju – Textos: O marimbondo zangado, A lenda do pinheiro e da palmeira, A princesa e o sapo

15h – Leitura compartilhada com Marcos Simões e Pietra Catalini – Textos: História do lobo de todas as cores e Fecha os olhos

16h – Lançamento do Clube da Leitura – Simone Nunhoffer

17h – Projeto Alegro

19h – Bate-Papo com autores

5 de maio de 2023 – 6ª feira

Todo o período (9h às 20h): Venda de livros e espaço leitura

15h – Sérgio Herkert convida para uma tarde muito especial – atividades lúdicas da matemática, xadrez e educação física

17h30 – Lançamento do Convite para formação da Academia de Letras de Matinhos com amadrinhamento da Academia de Letras de Toledo.

6 de maio de 2023 – Sábado

Todo o período (9h às 20h): Venda de livros e espaço leitura