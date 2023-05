Como viajar ganhando dinheiro pela internet?

Esse conteúdo tem dois objetivos principais. Primeiro, te ajudar a realizar o sonho de viajar para vários lugares do mundo. E o segundo é fazer isso ganhando dinheiro de forma totalmente online. Sim, é possível fazer isso de forma eficiente e vamos te mostrar como.

O que fazer para viajar ganhando dinheiro pela internet?

Existem diferentes formas de ganhar dinheiro online, e você pode fazer isso enquanto viaja e muitos profissionais de marketing digital fazem isso, como é o caso do thiago finch, um dos mestres do cenário digital e que hoje ganha dinheiro online sendo um nômade.

Para fazer isso, veja abaixo algumas opções lucrativas para viajar ganhando dinheiro pela internet. Todas elas são bastante viáveis, desde que você consiga seguir firme em seus objetivos.

Produza conteúdos em vídeo de suas viagens

Compartilhar em vídeo suas experiências ao viajar é uma ótima forma de ganhar dinheiro pela internet. Isso porque, além de ser um conteúdo altamente monetizável, há diversos espaços onde você pode divulgá-lo. Nesse sentido se destacam, por exemplo:

Canais de viagens e turismo no YouTube;

Vídeo Blogs (Vlogs) abordando suas viagens;

Postagens de reels e vídeos curtos em redes sociais;

Exibição de conteúdo em plataformas de vídeo diversas.

Ao fazer isso, você pode ganhar dinheiro viajando de diferentes formas. Além de monetizar suas plataformas com conteúdos relevantes e público fiel, também é possível obter patrocínios. Nesse sentido, dá para faturar divulgando marcas e locais diversos ao redor do mundo.

Trabalhe como freelancer online

Enquanto estiver viajando, também dá para levantar uma boa grana como freelancer para sites exclusivos. Nesse sentido as possibilidades são muito grandes e variadas. Ao sobrar um tempinho você consegue, por exemplo:

Tirar fotos diversas e vender para sites especializados;

Trabalhar para blogs e sites que falem sobre viagens e turismo;

Compartilhar online roteiros personalizados para quem quer visitar determinado local;

Produzir conteúdos e informações relevantes em geral que gerem monetização.

É claro que tudo é uma questão de tempo e organização. Pode ser que seu itinerário de viagem seja bastante corrido, e deixe seu tempo mais apertado para esse tipo de trabalho. Mas caso consiga conciliar as duas coisas, os ganhos podem ser bem generosos.

E que tal usar suas habilidades na estrada?

Essa é uma ótima opção e pode render dinheiro tanto na internet quanto fora dela. Quer saber como? Há uma lista de opções nesse sentido para você aproveitar. Veja abaixo algumas ideias:

Toca algum instrumento musical? Então experimente fazer apresentações de rua e compartilhar tudo na internet;

Você também pode trabalhar com dicas de idiomas. Se estiver em um outro país, busque pessoas interessadas em aprender português. E se dominar a língua local, compartilhe suas aulas dando dicas bilíngues na internet;

O mesmo vale para qualquer outro tipo de habilidade que julgar interessante ensinar. Você pode fazer isso ao vivo e ao mesmo tempo online. E ganhar em dobro.

Dicas e considerações finais

A partir dessas estratégias, é possível viajar ganhando dinheiro pela internet com sucesso. E se você conseguir conciliar o trabalho e suas andanças pelo mundo, terá um resultado de grande sucesso. E aqui há outro detalhe super bacana para você considerar.

Na medida em que for tendo sucesso com o seu trabalho, poderá se tornar cada vez mais popular na internet. Assim, conseguirá fechar parcerias com marcas e empresas, tornando-se, inclusive, um bom influenciador digital.

Dessa forma, será possível realizar o seu objetivo de viajar ganhando dinheiro pela internet. E também poderá influenciar de forma positiva a vida de muitas pessoas, inspirando-as a buscar os seus sonhos. Demais não é mesmo?