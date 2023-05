Litoral tem 386 novos casos confirmados de dengue

Prefeitura faz mutirões para combater os focos do mosquito da dengue

O novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta semana registrou 386 casos de dengue no Litoral. O maior número de novos casos se concentrou em Matinhos, com 139 confirmações, e Guaratuba, com 104 registros. As demais confirmações: Pontal do Paraná (25), Morretes (9), Antonina (5), Paranaguá (2) e Guaraqueçaba (2).

O maior número de confirmações ainda é em Paranaguá, onde já foram diagnosticados 1.130 casos da doença desde o início do período epidemiológico, em agosto de 2022. Matinhos também chama a atenção, com 555 confirmações. Guaratuba tem 193 casos, Pontal do Paraná, 67; Guaraqueçaba, 29; Antonina, 26, e Morretes, 16. Em todo o Litoral, já são 2.016 casos de dengue no período.

Ainda há 1.648 casos suspeitos da doença esperando resultado dos exames. Destes, 681 são em Guaratuba, 347 em Pontal, 281 em Paranaguá e 197 em Guaraqueçaba, o que é um número gigantesco na pequena cidade com menos de 7.500 habitantes.

No Paraná, foram confirmados 6.889 novos casos e seis mortes por dengue na última semana. A dengue já provocou 21 mortes no Estado desde agosto.

Novo inseticida – Uma novidade no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zica: o Paraná deve receber ainda neste mês de maio um novo inseticida.

O Fludora Co-Max será enviado pelo Ministério da Saúde para ser utilizado na nebulização espacial – conhecida popularmente como fumacê.

O produto, assim como o inseticida Cielo, utilizado atualmente, é recomendado em situações de emergência, como surtos e epidemias, pois tem como alvo apenas os mosquitos adultos.

A Sesa explica que a estratégia do fumacê é importante, mas ela sozinha não resolve uma parte do problema. É indispensável que continue o combate aos locais de água parada onde o mosquito se reproduz.