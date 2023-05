Goura anuncia filiações para fortalecer PDT para 2024 e 2026

Fotos: Mandato Goura / Divulgação

No primeiro evento realizado pela nova Executiva do PDT Paraná, presidida pelo deputado estadual Goura, o partido recebeu a filiação de 24 lideranças de Curitiba, da Região Metropolitana e do interior do estado.

O evento, realizado nesta terça-feira (2), representa o início de um processo de preparação do partido para as eleições de 2024 e de 2026.

“Logo após o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora a gente faz esse ato para reafirmar os princípios da luta trabalhista. Vejo aqui tanta gente que já está junto na caminhada e tanta gente nova chegando nesse partido que esteve na luta contra a ditadura, que é o partido da educação, da luta por trabalho e renda, das lutas ambientais, da luta da juventude, da diversidade, da inclusão, e de tantas outras que estão no DNA do PDT”, afirmou Goura.

As novas lideranças atuam em vários setores como da cultura, meio ambiente, urbanismo, luta quilombola, juventude e diversidade. “Nunca tive a intenção de construir política partidária. Eu venho do movimento social, venho da luta da população negra, da população quilombola, rural, das mulheres, da juventude e agora pela primeira infância, mas o que eu tenho sentido é que a gente precisa também estar nos espaços de poder”, afirmou Isabela da Cruz, liderança quilombola do município de Guarapuava.

Isabela da Cruz, liderança quilombola de Guarapuava

Junto com Isabela, assinaram a ficha de filiação o ex-prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon; o diretor do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Paraná, Adriano Peterman; a empresária Ieda Godoy; o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, Leandro Grassmann; a arquiteta Dayane Viola; o advogado André Feiges, Pedrita Setenareski; Dalila Vicente; Rogério Ferreira; Wilson Ezequiel; Lívia Farah; Nicolas de Souza; Camile de Oliveira; Josué Constantino; Rubens Menthor; Paulo Nascimento; Ligia Ziggiotti; Mateus Peressuti; David Couto; Caiê Alonso; Wagner Modesto; Willian Santos e Juliano Pietzack.

Muitas pessoas que não puderam estar presentes no ato desta terça-feira manifestaram a intenção de se filiar ao PDT e fortalecer as lutas do partido.

Além do presidente Goura, vários integrantes da Executiva Estadual do PDT e dos movimentos de base participaram do evento e deram as boas-vindas aos novos filiados e filiadas.

A vice-presidente da Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini, professora Desiree Salgado; o vice-presidente estadual Ricardo Gomyde; o vereador Marcos Vieira; o tesoureiro Nelton Friedrich, da Juventude Socialista, Luan Azevedo; do PDT Diversidade, Rennan Ziemer; bem como representantes do vereador Dalton Borba e do ex-deputado federal Gustavo Fruet.

Conforme Goura, a intenção com esse primeiro ato de filiação é fortalecer Curitiba e Região Metropolitana e, na sequência, organizar eventos semelhantes em todas as regiões do estado.

“O objetivo é fortalecer o PDT e construir uma base sólida em todo estado, com eleição de vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas e vices. Sabemos que o PDT é uma alternativa viável, um partido que atua no campo progressista e que acredita e defende a democracia. Portanto, esse é só o começo desse trabalho de reconstrução e fortalecimento”, frisou Goura.