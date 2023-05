Prefeitura de Guaratuba anuncia mutirão contra dengue no Mirim

A Prefeitura de Guaratuba informa que realizará um mutirão de conscientização de enfrentamento à dengue no bairro Mirim.

No sábado (6) os agentes de endemias realizarão uma pré-ação nas residências no horário das 8h às 12h, para informar a população sobre a ação e orientar sobre as medidas de prevenção contra o mosquito.

Na terça-feira (9) os agentes juntamente com as secretarias municipais e voluntários realizarão o mutirão em uma parte do bairro Mirim, após a avenida Água Verde. O ponto de encontro será em frente ao aeroporto às 7h.