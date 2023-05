Viagens baratas: 5 dicas para viajar de forma econômica

Viajar é uma das atividades mais prazerosas e enriquecedoras, mas também pode ser um desafio financeiro. A boa notícia é que isso é possível de ser feito de forma econômica sem deixar de desfrutar de tudo o que um destino tem a oferecer. Se você está buscando opções de viagens baratas, este post é para você!

Aqui, apresentaremos as 5 melhores dicas para ajudá-lo a economizar durante a sua viagem e aproveitar ao máximo o seu orçamento. De hospedagem a transporte, passando por alimentação e atividades, há muitas maneiras de gastar menos. Então, vamos lá!

Aproveite os clubes de vantagens

Os clubes de viagens são uma ótima maneira de economizar dinheiro em viagens. Existem muitos tipos de clubes, desde aqueles que oferecem descontos em hotéis e aluguel de carros até aqueles que fornecem pacotes completos. Vale ressaltar que alguns são gratuitos, enquanto outros exigem uma taxa de associação.

Antes de ingressar em um, faça sua pesquisa para garantir que seja legítimo e ofereça os benefícios que você está procurando. Alguns deles podem ter restrições quanto a datas ou destinos, então certifique-se de ler as “letras miúdas”.

Certifique-se de que o cartão de crédito que você está usando não tenha taxas extras de transação no exterior para evitar despesas adicionais.

A importância de bagagens de mão

Viajar com bagagem de mão é uma ótima maneira de economizar dinheiro e evitar dores de cabeça com bagagens perdidas ou danificadas. Ademais, você economiza tempo no aeroporto, pois não precisa fazer check-in dela, nem esperar pelo desembarque dela na esteira.

Para conseguir viajar apenas com a bagagem de mão, é preciso ser cuidadoso ao escolher o tamanho e o tipo da mala, verificando as regras das companhias aéreas. Além disso, é importante escolher com sabedoria os itens que você irá levar consigo, evitando itens desnecessários ou que possam ser comprados no destino.

Faça planos com antecedência

Além de ser uma das dicas mais conhecidas, planejar com antecedência é fundamental para conseguir preços mais baixos em passagens aéreas, hospedagem e passeios turísticos.

Quanto antes você começar a planejá-la, mais tempo terá para pesquisar e comparar preços, além de aproveitar promoções e descontos.

Outra vantagem é que você terá mais tempo para decidir o roteiro, escolher os melhores horários de voos e reservar hospedagem nos locais mais estratégicos. Isso pode evitar gastos extras com deslocamentos e tornar sua viagem ainda mais proveitosa.

Tenha flexibilidade

A maioria das companhias aéreas tem variação de preços dependendo da temporada, dia da semana e horário. Ao ter a possibilidade de mudar as datas, pode-se conseguir preços mais baixos e, muitas vezes, evitar dias de pico com maiores congestionamentos e filas.

Além disso, ter flexibilidade também permite aproveitar promoções e descontos que as companhias aéreas ou empresas de hospedagem oferecem em determinados períodos.

Aposte nas atividades gratuitas

Se você é um viajante econômico, sabe que viajar pode ser um pouco complicado quando se trata de gastos. Mas não se preocupe, há muitas atividades gratuitas em vários destinos turísticos populares que podem fazer com que tudo seja mais acessível.

Muitas cidades oferecem passeios a pé gratuitos, onde você pode aprender sobre a história e a cultura local sem gastar nada. Também é possível encontrar eventos e festivais, como shows ao ar livre, festivais de comida e feiras culturais.

Não deixe de pesquisar com antecedência e incluir atividades gratuitas em seu roteiro. Dessa forma, você pode economizar dinheiro enquanto aproveita o melhor que o destino turístico tem a oferecer.

Por último, mas não menos importante, compre ingressos para locais turísticos em sites de confiança que tenha preços justos! Na Hellotickets você garante um passeio incrível sem precisar quebrar cabeça com tantos detalhes!

Não perca a oportunidade de viajar de forma econômica! Siga essas dicas e planeje já a sua próxima aventura. E lembre-se de compartilhar cada uma das dicas conosco!