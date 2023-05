Começam sondagens na baía para a construção da Ponte de Guaratuba

A embarcação foi posicionada e topografia foi conferida, dando início ao primeiro furo da sondagem | foto: DER

Técnicos do Consórcio Nova Ponte realizaram, nesta quarta-feira (3), as primeiras sondagens na baía de Guaratuba. O grupo de empresas venceu a licitação da construção da Ponte de Guaratuba, pelo valor de R$ 386,9 milhões.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) acompanharam o trabalho, realizado na embarcação Parceiro do Mar, da Internacional Marítima, administradora do ferry-boat.

As primeiras reuniões começaram na última sexta-feira (28), um dia após a emissão da licença ambiental pelo Instituto Água e Terra (IAT). O DER informa que também organizou nesta semana encontros com representantes da comunidade local e de povos indígenas da região com visitas ao local onde será construída a ponte.

A execução do projeto executivo tem o prazo para ser concluído em seis meses. Já estão liberados os trabalhos da equipe projetista, que incluem as sondagens e levantamentos de campo no trajeto da futura obra de arte especial. O DER é responsável pela administração e fiscalização do andamento do contrato, acompanhando os trabalhos nos projetos e dando a aprovação final antes do início da obra.

“A embarcação foi posicionada e topografia foi conferida, dando início ao primeiro furo da sondagem. Também estamos realizando várias reuniões desde a semana passada para alinhar e organizar as logísticas de trabalho, localização do canteiro de obras, questões ambientais e integração das equipes das empresas contratadas”, explica a gerente de obras da área do Litoral pela Superintendência Regional Leste do DER, Elaine Koutton, uma das fiscais da obra.

Obra tem prazo de conclusão de 32 meses

A construção da Ponte de Guaratuba tem prazo total estimado para execução de 32 meses, sendo 24 meses para os serviços da obra. As obras efetivas devem começar ainda no segundo semestre deste ano. Ao todo, entre ponte e vias de acesso, a extensão do projeto chega a 3,07 quilômetros.

A ponte terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada (duas em cada sentido), duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados (3 metros de largura), e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Na margem sul está prevista uma rótula alongada para ligação do bairro Caieiras, correção de nível da pista de rolamento e adequação de curva, além de implantação de uma alça de acesso à rua Nossa Senhora de Lourdes.