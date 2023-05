Começa nova fase da dragagem de manutenção nos portos paranaenses

Draga no Porto de Paranaguá em 2020 | foto: Jonathan Campos / AEN

A empresa Portos do Paraná anunciou o início a uma nova fase da campanha de dragagem de manutenção. No momento, a draga chinesa Xin Hai Hu 9 atua no canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Antonina. As obras vão até o final de julho e, na sequência, seguem para o canal de acesso ao Porto de Paranaguá.

Segundo o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, esta etapa faz parte do Programa de Dragagem de Manutenção, que começou em 2019, e foi aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a empresa pública, “a atividade é feita de maneira controlada, respeitando as áreas de dragagem e boas práticas operacionais, bem como a execução de programas aprovados pelo órgão ambiental”. A Diretoria de Meio Ambiente da Portos do Paraná destacaque as obras só são realizadas durante os períodos permitidos pela janela ambiental.

No ano passado, foram dragados o canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Antonina, bacias de evolução do Porto de Paranaguá e Área de Fundeio 6.

Equipamentos – A draga chinesa Xin Hai Hu 9 é um equipamento do tipo hopper e tem capacidade de cisterna de 10 mil metros cúbicos. É uma draga autotransportadora, ou seja, todo o material dragado é carregado na própria cisterna da embarcação até o local de despejo.

A área de despejo, também licenciada pelo Ibama, denominada ACE20, está localizada a cerca de 14.850 metros da entrada do Canal da Galheta. Estima-se que o trajeto até lá seja feito de três a cinco vezes diariamente, dependendo da distância do trecho até a área de despejo.

As dragas são embarcações especializadas que retiram o sedimento de fundo, exclusivamente dentro do canal de navegação utilizados pelos navios, até o atingimento da profundidade segura para passagem dos navios.

Reforço – Ainda para este mês, outro equipamento – a draga clamshel (com guindaste) Xin Hai Beng – virá para reforçar as atividades de dragagem de manutenção nos portos do Paraná. A embarcação, por suas especificações, atua com o auxílio de dois batelões (Hang Bo 2002 e 2003). Ambos já estão em porto, aguardando a chegada da nova draga.