Pontal tem curso curso gratuito sobre Turismo Rural

A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná promove o curso “Turismo Rural, alimentação, hospedagem e acolhida”.

O curso é gratuito e está sendo realizado em parceria da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)

As aulas acontecerão nos dias 30 e 31 de de maio e 1º de junho, com carga horária de 24 horas. O aluno precisa ter mais de 18 anos.

As inscrições devem ser feitas na Agência do Trabalhador, na rua Baronesa do Cerro Azul, 387, no balneário Praia de Leste.

Mais informações pelo telefone: (41) 3458 3372.