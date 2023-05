SOS: hora de ajudar Manu Aguiar a vencer mais esta

Emanuele Aguiar de Araújo, a Manu Aguiar, é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, professora geógrafa formada pela UFPR Litoral, pesquisadora sobre inclusão, acessibilidade, sexualidade e capacitismo e trabalha como gestora de RH.

Tudo isso ela conquistou e conquista tendo paralisia cerebral. Manu e sua odisséia é pública e motivo de orgulho da universidade onde estudou e todas as pessoas e instituições que a apoiam, começando por sua família e amigos. Manu é carioca de nascimento, mas vive em Matinhos desde que era bebê.

“Sou aquela menina que, segundo os médicos, não iria andar nem falar e seria uma “alface” em cima da cama”, disse em depoimento ao jornalista Plínio Lopes, publicado na revista Piauí, quando se formou professora geógrafa, no final de 2022.

Hoje, Manu está passando por sérios problemas de saúde e sus amigos estão pedindo ajuda para o tratamento que ela precisa. Ela mesma conta:

“Tenho Paralisia Cerebral, Coreia de Sydenham, Depressão e Transtorno de Ansiedade Generalizada. Muitas pessoas conhecem minha história de luta no auxílio pelos direitos da pessoa com deficiência, mas hoje sou eu quem precisa de ajuda.

Desde dia 11 de fevereiro de 2023, venho travando mais uma batalha com a depressão, na tentativa de amenizar o sofrimento psíquico, tive uma piora na Coreia de Sydenham. Para quem não conhece a Coreia de Sydenham dar-se por uma sequela neurológica da febre reumática, trata-se de uma desordem neurológica caracterizada por movimentos involuntários e incessantes de membros, face e tronco que costumam piorar em situações de estresse.

Devido a essa piora precisei ser afastada do meu trabalho, minha perícia pelo INSS foi agendada somente para dia 25 de julho. Até lá não tenho como manter meu tratamento, que custa muito caro. São inúmeros medicamentos, sessões de fisioterapias, idas à Curitiba e Paranaguá 2 vezes por semana para acompanhamento com neurologista e psiquiatra, além das contas do dia a dia.

Apesar de ter um plano de saúde, ele é pelo sistema de coparticipação, todo procedimento feito é descontado uma porcentagem.“

Por esses motivos, acontece neste domingo (7), uma Ação Entre Amigos, em Paranaguá.

“Será uma tarde com música ao vivo com DuoThonne, pão com bolinho, opção vegana, chopp em dobro e um binguinho. Venha colaborar com a qualidade de vida da Manu e também se divertir entre amigos.“

Dia: Domingo, 7 de maio

Horário: 13h

Local: Rua Nestor Victor, 380.

Quem quiser ajudar, também pode participar da Vakinha por Manu:

https://vakinha.bio/3665759

Ou, ainda, enviar qualquer valor por PIX.

A chave PIX é [email protected]