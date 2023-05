Senac promove curso sobre Informações Turísticos em Guaratuba

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) promove em Guaratuba o curso “Informações sobre Atrativos Turísticos”.

Durante o curso, os participantes receberão informações sobre os principais atrativos turísticos do Litoral, como praias, trilhas, reservas naturais e parques. Também aprenderão técnicas de atendimento e orientação aos visitantes, incluindo noções de ética, postura profissional e comunicação.

O curso é presencial e acontecerá de 22/05 a 12/06/2023, às segundas e terças-feiras, das 9h às 12h, em local ainda não definido. A carga horária total é de 21h.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Senac Paraná, no endereço https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202300055. Lá, também é possível obter mais informações sobre o curso.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 18 anos e ensino Fundamental completo. O curso é gratuito para pessoas que possuem renda familiar de até 2 salários mínimos federal.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba