Matinhos tem dois homicídios durante a semana

Imagem: Reprodução do Comunica matinhos

O corpo de uma mulher, dentro de um saco de nylon, com a cabeça coberta por um saco de lixo e com as pernas parcialmente carbonizadas, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (5) em Matinhos.

A descoberta foi feita por moradores, em um trecho de mata, na rua Tambaqui, no bairro Sertãozinho.

A vítima tem aproximadamente 30 anos de idade. De acordo com a perícia no local, ela teria recebido uma pancada na cabeça. É provável que tenha sido morta durante a madrugada em outro lugar e o corpo tenha sido desovado naquele local.

A vítima ainda não foi identificada. Com mais esse homicídio, Matinhos soma seis assassinatos este ano.

Mulher esfaqueou companheiros durante briga

O 5º homicídio foi cometido por uma mulher, na noite de terça-feira (2), no bairro Bom Retiro. Sarah Miranda, de 40 anos, esfaqueou o companheiro durante uma discussão.

O Samu foi chamado e levou Adriano Afrânio, de 44 anos, para a UPA de Praia Grande. No local, os socorristas que atenderam a ocorrência contaram aos policiais que encontraram uma mulher ao lado da vítima, com uma faca nas mãos e, sem falar nada, a entregou e fugiu.

Sarah foi encontrada logo em seguida quando andava pela avenida Paranaguá (PR-412) na altura do balneário Riviera com a camiseta suja de sangue. Abordada pelos policiais, ela contou o que aconteceu.

Segundo ela, o casal trabalhava junto com coleta de recicláveis. Naquela noite, os dois haviam bebido muito e acabaram brigando. Adriano teria o agredido e, para se defender, o atingiu com a faca no abdômen.

Ela foi encaminhada à Delegacia Cidadã de Matinhos. No local soube que Adriano morrera durante o atendimento.