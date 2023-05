Corpo é encontrado boiando no rio Matinhos

Um corpo é encontrado por volta das 16h desta tarde de sábado (6), em Matinhos. A informação é da página Comunica Matinhos.

O corpo estava boiando no rio Matinhos, próximo à esquina da avenida Matinhos com a rua Iguaçu, onde pessoas costumam ir pescar. Um dos pescadores prendeu o anzol em algo pesado estava preso no cadáver de um homem.

Ainda não há mais informações a respeito. Por volta das 16h, policiais militares aguardavam as equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística da Polícia Civil para fazer a perícia e a remoção.

Este texto será atualizado com novas informações.