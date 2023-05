Matinhos recebe 400 atletas para triatlo e travessia em Caiobá

Mais de 400 atletas são esperados em Matinhos para as primeiras etapas de 2023 do Circuito de Triathlon Olímpico e do Circuito Foxlux de Travessias.

As competições começam às 7h deste domingo (7), na Praia Mansa de Caiobá. A corrida será na orla da Praia e o percurso de ciclismo vai até a rodovia PR-405, (Alexandra-Matinhos). A transição e a chegada é na praça Dante Luiz Junior.

Além do Triathlon Olímpico, com 1500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, serão disputadas as modalidades Triathlon Sprint, 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, Triathlon Super-Sprint, 400 metros de natação, 10 km de ciclismo e 2,5km de corrida, e Duathlon, com 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e 2,5 km de corrida.

O Circuito de Triathlon Olímpico de Caiobá tem outras três etapas agendadas para este ano, a de inverno, no dia 23 de julho, e a de primavera, no dia 15 de outubro, e a de verão, marcada para 10 de dezembro.