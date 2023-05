Alunos da UFPR discutem racismo no conservadorismo e no fascismo à brasileira

Alunos do curso de Serviço Social da UFPR Litoral encaram um problema bastante atual da sociedade brasileira e, consequentemente, da região litorânea. A Semana Acadêmica do curso terá como tema “A dimensão racista no conservadorismo e no fascismo à brasileira: desafios éticos e políticos para o Serviço Social”.

“O debate do racismo é particularmente sensível ao Serviço Social na medida em que é parte constituinte da particularidade da questão social no Brasil”, diz a apresentação do evento.

A abertura terá uma aula pública com o tema “135 anos da abolição e o racismo cotidiano”. Participa da aula o deputado estadual Renato Freitas (PT) e Ivanete Paulino Xavier, coordenadora da Rede de Mulheres Negras do Paraná, da Regional Sul da Rede de Mulheres Negras Evangélicas e conselheira estadual dos Direitos da Mulher no Paraná.

Na programação consta cine debate, apresentação de trabalhos científicos, feira livre com produtos de economia solidária, brechós e sebos, debates sobre a reforma curricular do curso e uma aula de encerramento sobre “Os desafios éticos e políticos do Serviço Social diante do racismo estrutural”,

A Semana Acadêmica de Serviço Social ocorrerá entre os dias 15 e 19 de maio, sempre às 19h30 horas na UFPR Litoral.

As inscrições já começaram e vão até o próximo dia 12. Podem participar estudantes e funcionários da UFPR, assim como pessoas da comunidade e todos os interessados. Haverá certificado aos participantes.

Inscrição aqui.