Pontal do Paraná tem curso gratuito de Introdução à Informática

A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realiza um curso de Introdução à Informática – Word, Excel, E-Mail e Internet.

As aulas acontecem entre os dias 24/05 a 06/06, com carga horária de 40 horas.

Para se inscrever o aluno precisa ter mais de 14 anos. As inscrições deverão serem feitas na Agência do Trabalhador, na Rua Baronesa do Cerro Azul, 387 – Balneário Praia de Leste.

Informações pelo fone: (41) 3458 3372.