Paranaguá tem musical infantil sobre universo afro-indígena

Apresentação gratuita da peça “Itan e Tal” será neste sábado (13), no Teatro Municipal Rachel Costa; Guairinha, em Curitiba, terá quatro espetáculos em maio

Fotos: Kraw Penas/SECC

Desde sua estreia em março deste ano, o musical “Itan e Tal”, do Grupo Baquetá, já foi assistido por milhares de crianças, jovens e adultos.

Até julho de 2023, a expectativa é de que 35 mil crianças da rede pública de ensino do Paraná tenham tido acesso a grandes palcos do Estado junto com Nati, a personagem de nove anos que vive uma grande aventura em busca de suas origens. A apresentação é parte do projeto Crianças no Teatro, fruto de uma iniciativa do Governo do Estado via Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e PalcoParaná, com apoio da Audi.

Neste final de semana (sábado e domingo, às 16 horas), haverá duas apresentações abertas ao público e gratuitas no Teatro Guairinha e no dia 13 de maio é a vez da garotada de Paranaguá conferir a apresentação.

A peça será encenada no Teatro Municipal Rachel Costa, também às 16 horas. No final do mês (dias 27 e 28), “Itan e Tal” volta a Curitiba para mais duas sessões gratuitas (ambas no Guairinha).

Com teatro, música e dança, o musical “Itan e Tal” conta a história de Nati, uma menina negra que canta e adora brincar. Ao inventar um jogo chamado Mundo Invertido das Palavras, descobre que seu nome ao contrário é “itaN”. Em seu mundo de fantasia, ela inicia uma profunda jornada em busca do significado dessa palavra, encontrando a sua história afro-indígena, por meio de uma viagem ao passado e ao futuro.

O espetáculo é autoral e dialoga com a vivência dos artistas e suas relações identitárias. “Todos nós, do Baquetá, fomos crianças afro-indígenas, sem informações de nossos antepassados, das nossas histórias”, conta Kamylla dos Santos, fundadora do grupo.

Além da dramaturgia, a sonoplastia também é autoral, os atores são cantores, dançarinos e compositores de todas as músicas do espetáculo. A musicalidade africana, afro-brasileira e indígena embala toda a história.

O projeto reúne uma equipe formada por artistas e técnicos com origens negras e indígenas: o ator, diretor e pesquisador Marcel Malê assina a direção cênica, Nelson Sebastião está à frente da direção musical, Kunta Leonardo da Cruz assina a direção de movimento e coreografias. A cenografia é assinada pela artista visual Ayala Prazeres, os figurinos foram elaborados por Carla Torres da Africanize Ecodesign, Preto Martins é o DJ e sonoplasta do espetáculo e Nathan Gabriel é o responsável pelo desenho de luz.

O elenco é formado pelos artistas André Daniel, Maycon Souza e Kamylla dos Santos, que também assina a direção de produção.

Espetáculo “Itan e Tal”

Dias 06, 07, 27 e 28 de maio no Teatro Guairinha – Rua XV de Novembro, 917 – Centro – Curitiba

Dia 13 de maio no Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Quinze de Novembro, 87 – Centro Histórico de Paranaguá

Horário: sempre às 16h

Entrada gratuita, sujeita à lotação. As senhas distribuídas uma hora antes do espetáculo (15h)