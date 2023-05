Procurado por homicídio é preso embriagado na área rural de Guaratuba

Um homem de 49 anos procurado por homicídio foi preso na tarde desta segunda-feira (8), na localidade rural de Boa Vista, em Guaratuba, após uma abordagem de rotina.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na região, quando deparou com o homem sentado na estrada, visivelmente embriagado. Ele afirmou chamar-se Jurandir, mas, segundo os policiais, demonstrou sinais de nervosismo, o que os levou a fazer uma revista pessoal. Em seu bolso, eles encontraram um boletim de ocorrência com o registro de extravio de documento com outro nome.

Após uma verificação no sistema, foi descoberto que ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. Os policiais o encaminharam à Cadeia Pública de Guaratuba para o cumprimento da pena.

Com informações do Portal da Cidade Guaratuba e Polícia Militar