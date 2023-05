Polícia Ambiental apreende rede de pesca na Praia Central de Guaratuba

O Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba e Matinhos continua a fiscalização contra a pesca irregular na baía e na orla marítima.

Nesta segunda-feira (8), em patrulhamento pela Praia Central, uma equipe avistou uma rede de espera fixa na altura do Morro do Cristo.

A rede foi montada a exatos 256 metros da linha de praia, medidos naquele momento pelo GPS.

De acordo com a legislação – Portaria IAT 085/2009 – a distância mínima é de meia milha náutica, o equivalente a 926 metros.

A rede de malha de 100 metros de comprimento e o ferro (âncora) foram recolhidos. Não foi identificado o dono.

Com informações e fotos do 2⁰ Pel. da 1ª Cia do Bpamb-FV