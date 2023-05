Curso prepara reforço na Guarda Municipal de Pontal do Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná iniciou o curso de formação para novos guardas municipais. Os alunos já passaram pela prova objetiva, pelo teste aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, apresentação de exames médicos e agora iniciam a última etapa, antes de começarem a trabalhar na Guarda Civil Municipal.

Foram aprovados para esta etapa 28 candidatos. Destes, 24 compareceram e vão passar por uma formação de seis meses. Dos aprovados, 15 serão chamados para reforçar a Guarda Municipal, que atualmente tem 20 guardas. Se houver mais aprovados, eles irão para um cadastro de reserva.

O Curso de Formação é feito em parceria das GCMs de Pontal do Paraná e Paranaguá. Os alunos terão aulas no Corpo de Bombeiros de Pontal do Paraná e na Academia de Capacitação, Ensino e Formação da Guarda Civil Municipal de Paranaguá.

O prefeito Rudão Gimenes parabenizou os alunos e falou sobre as atribuições da GCM e da responsabilidade dos novos guardas. “A Guarda Municipal de Pontal do Paraná não tem somente uma função administrativa, de cuidar apenas do nosso patrimônio, tem a função também de cuidar da segurança pública de nossa cidade. Por isso nós armamos a GCM e precisamos de guardas municipais bem preparados. Vocês irão fortalecer o município com a presença de mais guardas municipais nas ruas”, disse Rudão.

A secretária Any Messina, explicou como funcionará o curso. “Nessa nova fase, que é eliminatória, teremos um prazo aproximado de seis meses. Os candidatos passarão por instruções que compreendem o exercício das atividades de Guarda Civil Municipal, além de práticas de cooperação, ética, cidadania, justiça e técnicas necessárias ao bom desempenho de suas atividades profissionais”.

Com informações e fotos da Prefeitura de Pontal do Paraná