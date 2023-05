Zé da Ecler apresenta proposta para recompor salários dos professores

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu nesta terça-feira (9) integrantes do APP Sindicato, que representa os trabalhadores da área de educação no Paraná. O principal assunto foi a recomposição do plano de carreira do magistério municipal.

Atualmente, a remuneração inicial está em R$ 1.790,03. A Administração apresentou a seguinte proposta: acréscimo de 7,82% em julho, elevando o salário paga R$ 1.930; elevação de mais 7,25% em setembro, deixando a remuneração em R$ 2.070; e por fim, mais acréscimo de 6,78%, tornando o salário com valor de R$ 2.210,28, equivalente ao Piso Nacional do Magistério de 2023 para uma carga horária de 20 horas.

De acordo com a Prefeitura, a proposta agradou as representantes da APP que estiveram no gabinete. O próximo passo é a elaboração de um projeto de lei, que será levado à Câmara para votação dos vereadores.

“Precisamos desse esforço coletivo para recuperar essa tabela do magistério de Matinhos, que vem sofrendo dois anos de defasagem”, disse Cida Reis, presidente do núcleo regional de Paranaguá da APP Sindicato, ao Departamento de Comunicação da Prefeitura.

“Estamos aqui para fazer com que as leis sejam cumpridas, e ao mesmo tempo, que a remuneração para os professores seja atrativa. A ideia é dialogar com a classe, e aos poucos, ajeitar a situação. Fico feliz que as conversas vêm tendo resultado”, disse o prefeito.

Participaram da reunião peal Administração os secretários Mário Braga (Educação) e Ivo Mendes Júnior (Planejamento); o procurador-geral do Município, Ronysson Pontes; o diretor de Educação, Alzino Neto; o assessor jurídico do Gabinete, Leonardo Luís da Silva; o diretor de Recursos Humanos, Jefferson Mantovani; e o diretor do Departamento de Projeto, Petrus Cyulyk.

Representando o Legislativo estavam os vereadores Nando (Pode) – atual presidente – Elton Lima (Pode) e Márcio do Seda (PL).

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura