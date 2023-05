Paranaguá e Pontal são habilitados no programa Destinos Turísticos Inteligentes

Pontal do Paraná tem 22 quilômetros de praias | foto: AEN

O Ministério do Turismo (MTur) divulgou nesta terça-feira (9) a lista com municípios habilitados a fazerem parte da estratégia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). No Paraná, foram selecionados 11 municípios, sendo dois do Litoral: Paranaguá e Pontal do Paraná.

As demais são: Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Curitiba já havia sido escolhida em 2022, junto com outras 9 cidades do Brasil.

Ao todo, 42 municípios foram habilitados nesta primeira etapa classificatória da nova edição do programa. A partir daí, serão escolhidos 10 para participarem da estratégia. Os destinos classificados serão anunciados preliminarmente no dia 26 de maio e o resultado final do edital, com o anúncio dos dez classificados, será realizado no dia 7 de junho.

As cidades que integrarão o projeto que visa transformá-las em DTIs vão passar por um diagnóstico que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local, além da capacitação de gestores locais do setor.

Os municípios definirão os seus cronogramas de implantação com base nos resultados da avaliação realizada e de acordo com as principais necessidades e possibilidades de cada um. O trabalho desenvolvido segue nove pilares: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte; e Criatividade.

Para participar da estratégia, os municípios deveriam estar nas categorias A e B do Mapa do Turismo Brasileiro de 2022, do Programa de Regionalização do Turismo. Além disso, deveriam ser entregues cinco documentos obrigatórios para a sua habilitação, sendo eles: formulário de inscrição no projeto “Estratégia Nacional DTI Brasil”; planejamento Estratégico de Turismo do Órgão Gestor; carta de compromisso assinada pelo prefeito do município inscrito como proponente, com estabelecimento do órgão gestor; relação das organizações que prestam serviços turísticos existentes no município cadastradas no Cadastur, bem como quaisquer instituições relevantes para o sistema de gestão do DTI (Matriz de Partes Interessadas); e documento que determine geograficamente o território de atuação do DTI (ex.: bairro(s), centro histórico, distrito, município completo).

O acompanhamento e a avaliação do Projeto serão realizados por técnicos do MTur, junto a consultores do Instituto Ciudades del Futuro, que visitarão os municípios selecionados, verificando o andamento do projeto e emitindo, ao final do mesmo, um relatório conclusivo.

Ilha do Mel é o ícone do turismo de Paranaguá e do Litoral | foto: AEN

Certificado DT em Transformação

Os destinos selecionados receberão o certificado de “DTI em Transformação”, o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação. Portanto, o município precisa estar ciente de que somente se comprometendo a executar as ações estipuladas é que poderá ser reconhecido como um Destino Turístico Inteligente.

ETAPAS – Após a habilitação, a estratégia se dividirá em dois ciclos: o primeiro realizará um diagnóstico e um planejamento, onde é conhecida a situação em que a cidade se encontra, sendo o ponto de partida para o desenho de um Plano de Transformação que vai apoiar o município a transformar-se, de fato, em um destino turístico inteligente.

A segunda etapa será a execução das ações contidas no Plano para que o município consiga o Selo DTI Brasil, que pode ser obtido após o destino passar por uma auditoria realizada por técnicos do Ministério do Turismo junto a um ou mais representantes do Instituto Ciudades del Futuro – parceiro do MTur nesta iniciativa. A partir daí, a cidade entra em um processo de melhoria contínua, ampliando sua capacidade de enfrentar novos desafios sociais, políticos, tecnológicos e econômicos.

DTI – Um Destino Turístico Inteligente é aquele que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, comprometido com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas. Além disso, para fazer parte dos Destinos Inteligentes o município precisa se esforçar em resolver problemas de áreas como segurança, acessibilidade, infraestrutura, comunicação, marketing, entre outras, de forma inovadora e com o uso de tecnologias.

Esta é segunda edição do Projeto, que já foi realizado como projeto-piloto e selecionou 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte). Todos receberam certificados de “DTI em Transformação”.

Além disso, o MTur, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Instituto Ciudades del Futuro (ICF), da Argentina, lançaram o Catálogo de Soluções Tecnológicas para Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), um documento que reúne inovações tecnológicas na área de turismo desenvolvidas por micro e pequenas empresas, startups e órgãos públicos.

O objetivo do catálogo é facilitar o acesso de gestores a soluções que auxiliem os destinos nacionais na melhora da competitividade turística.

Para saber mais sobre o DTI, CLIQUE AQUI.