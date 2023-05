Termina nesta sexta o prazo inscrever processos na Semana da Conciliação na Justiça do Trabalho

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para a inscrição de processos na Semana Nacional da Conciliação na Justiça do Trabalho, que acontece entre os dias 22 e 26 de maio.

Empregados e empregadores das sete cidades do Litoral serão atendidos no Fórum da Justiça do Trabalho de Paranaguá, que fica rua Manoel Pereira, 2.230, no Jardim Alvorada.

A mediação agiliza o entendimento entre as partes de uma discussão trabalhista e pode resolver o pagamento de indenizações ou desbloqueio de bens de maneira justa e rápida.

Os interessados em buscar a conciliação podem inscrever o processo no mutirão da Justiça do Trabalho pelo site do Tribunal Regional da 9ª Região (TRT-PR) no ícone ‘Conciliação Trabalhista’ ou neste link.

A partir da solicitação de uma das partes, será enviado um convite para a outra, na tentativa de agendar uma conversa amigável. No fim de maio, uma audiência será organizada para que as partes busquem o entendimento. Esse encontro pode ser on-line, via plataforma de videoconferência, ou fisicamente.

Em 2022, foram atendidas 356 pessoas no Centro de Conciliação e nas varas do Trabalho da cidade. O esforço concentrado resultou no pagamento de R$ 90 mil em indenizações, em nove processos.