Litoral tem mais 869 casos e 2 mortes por dengue em Matinhos

Prefeitura de Matinhos vem realizando mutirões de limpeza e conscientização e denunciado descarte irregular de lixo | Foto: Departamento de Comunicação

Os casos de dengue continuam aumentando em todo o Paraná e nesta última semana, houve duas mortes registradas no Litoral, ambas em Matinhos: homens sem comorbidades, de 62 e 65 anos.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Paraná registrou 29 óbitos desde agosto do ano passado – quando iniciou novo período epidemiológico –, 8 deles confirmados na última semana. Com um caso que já havia sido confirmado em Paranaguá, são três mortes por dengue no Litoral.

Na última semana, foram confirmados 869 novos casos de dengue na região: Paranaguá (380), Guaratuba (254), Matinhos (166), Antonina (11), Morretes (10), Pontal do Paraná (3) e Guaraqueçaba (1).

Desde o início do novo período, a região teve 2.885 casos: Paranaguá (1.510), Matinhos (721), Guaratuba (491), Pontal do Paraná (70), Antonina (37), Guaraqueçaba (30) e Morretes (26).

Ainda há, 1.827 casos suspeitos da doença sendo investigados: Guaratuba (694), Pontal do Paraná (462), Paranaguá (239), Guaraqueçaba (217), Morretes (118), Matinhos (75) e Antonina (22).

No Paraná, os casos registrados em pouco mais de 8 meses (45.784) já ultrapassam o dos 12 meses do período anterior (2021/2022), que contabilizou 43.751.