TV Fala inaugura estúdio em Paranaguá e estreia jornal

A TV Fala inaugurou nesta terça-feira (9) o seu Estúdio B, em Paranaguá. A TV Web nasceu há 3 anos no município de Antonina, e hoje busca alcançar toda a região.

“Estamos chegando em Paranaguá porque consideramos ser a Capital do nosso litoral”, disse Eliad Nemer, o presidente da emissora. “Atuamos no entretenimento, valorizando também o esporte amador através da nossa programação”, disse. “Seremos a voz da comunidade sem amarrações políticas”, assegurou Nemer.

A TV Fala vai estrear um novo programa jornalístico, “Fala Litoral Meio Dia” que será transmitido pelas redes:

O evento de inauguração contou com a presença do deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), do vereador Edilson Caetano (Republicanos) e do ex-vereador Adriano Ramos. Também esteve presente a jovem Mirella Costa Cunha, de Morretes, eleita Miss Beauty World Wide.