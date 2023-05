De mãe para filha, promessa do Brazilian Storm vem de Matinhos

Com diversos pódios e títulos na carreira, Thiara Mandelli já competiu grávida e vê Luara, sua primogênita, trilhando caminho de sucesso no surf brasileiro.

Luara, Thiara e família acompanham bateria de competição na praia | foto: Luaacarvalho)

Paixão desde o berço e incorporada no DNA da família. Celebrado no próximo domingo (14), o Dia das Mães no surf brasileiro é rico em boas histórias, principalmente a do litoral do sul do país. Vice-campeã sul-americana, vice-brasileira e oito vezes campeã paranaense, Thiara Mandelli tem uma trajetória vitoriosa no esporte antes do sucesso do Brazilian Storm. Mesmo grávida, ainda mantinha uma rotina repleta de treinamentos e competições. Agora, o amor pelo surf transcendeu e cativou a primogênita Luara Mandelli, uma das maiores promessas da modalidade.

Aos 15 anos, Luara quebrou diversas barreiras em 2022 ao conquistar vaga no ISA Games (entrou na Seleção Brasileira), ter sido campeã brasileira sub-14 e campeã paranaense profissional. Aliás, em 2022, recebeu mensagens de Neymar Jr e do campeão olímpico Thiago Braz. Nesta temporada, a jovem promessa natural de Matinhos, que é agenciada pela TheOne, fez boas baterias no Punta Rocas Open Pro ao mostrar um surf consistente e alcançado a terceira posição no QS e o quinto lugar no Pro Jr.

“Desde pequena, a Luara sempre foi apaixonada pelo surf. Ela me acompanhava nos eventos, desde os primeiros meses de vida. Vê-la conquistando seus sonhos e viajando pelo mundo é algo muito especial. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria isso. E olha que isso é só o começo”, afirma Thiara.

Mãe de duas filhas, Thiara já surfou enquanto ainda estava grávida e, em 2015, representou o País em um Mundial, na China. Na ocasião, Luara, ainda criança, preferiu ficar com a avó no Brasil. Mas, a mãe sabe bem o que é mais complicado entre disputar uma bateria ou acompanhar de fora. “Com certeza, é mais difícil torcer por ela. Eu fico muito nervosa, quem me conhece sabe. Vejo a dedicação e a entrega dela todos os dias. Ela abdica de muitas coisas desde os sete anos, então, só quero que, nas baterias, ela consiga surfar bem”, completa.

Em 2023, Luara está bastante focada na evolução técnica, no título brasileiro amador e para aumentar o nível de experiência visando aos eventos profissionais, de modo a conquistar uma das vagas para o Dream Tour, além de representar bem o País no ISA Games. E Thiara, se pudesse, sabe bem o que gostaria de ganhar de Dia das Mães.

“Com certeza, vê-la conquistando seus objetivos. Luara é uma menina incrível, tem muita luz e faz tudo com muito amor e sorriso no rosto. Meu maior presente é vê-la viver esse esporte que tanto ama e nos dando alegria, viajando o mundo, trazendo os títulos, inspirando as meninas e, principalmente, sem perder a essência”, completa.

Texto: Edu Novais