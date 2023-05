Festa para Iemanjá vai reunir mais de 20 terreiros em Praia de Leste

A celebração será hoje e deve reunir mais de 1.500 pessoas de pelo menos 21 terreiros de quatro cidades

Neste sábado, 13 de maio, terreiros de umbanda de diversas cidades vão se encontrar no litoral do Paraná para celebrar o orixá Iemanjá, considerada a “rainha do mar”. A celebração coletiva será no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

O encontro foi organizado pela mãe Lucília de Iemanjá, responsável pelo Terreiro do Pai Maneco, de Curitiba. “Vão participar grupos de Londrina, Cascavel, Morretes e Florianópolis”. Será uma grande confraternização”, contou. Já estão confirmadas as participações de 21 terreiros e ainda pode haver presença de umbandistas de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Paranaguá e outras cidades do Litoral.

Os trabalhos serão abertos à toda a comunidade e é pedido que tos que puderem levem 1 kg de alimento não perecível para cada participante. A doação vai ser entregue para colônias de pescadores do Litoral. “Além disso, haverá coleta de lixo reciclável para todo o espaço. A umbanda trabalha com elementos da natureza e não podemos deixar nenhum material espalhado pela praia”, explicou mãe Lucília. “Evitem vidros ou qualquer objeto que deixe a areia poluída”, orienta.

O encontro pretende reunir mais de 1.500 pessoas e será das 15h às 19h em frente à Associação Banestado. Quem for até o local está convidado para ajudar a montar o altar da homenagem. Flores brancas ou azul-claras são bem-vindas.

A porta de sua casa sempre está aberta para todos

Na umbanda, Iemanjá é considerada a mãe de vários orixás e é a principal cuidadora dos pescadores, sendo responsável por cuidar dos lares e manter todos em perfeita paz e união. Pelo fato de Iemanjá representar a criação, ela tem um tipo maternal que pode ser aquela que transmite a todos a bondade e a confiança. “A porta de sua casa sempre está aberta para todos”, afirma Mãe Lucilia.

O que: Trabalho de Praia Coletivo/2023

Quando: Sábado, 13 de maio, das 15h às 19h

Onde: Associação Banestado em Praia de Leste – Pontal do Paraná

Contato: (41) 3356-7660

Participantes confirmados até a manhã deste s[abado: Terreiro de Umbanda Pai Maneco, Centro Espiritualista Caboclo Turumã, Filhos da Terra e das Águas, Tenda de Umbanda Ogum Beira Mar pai Zé Pilintra, Terreiro da casa de Oyá, Tempo de Umbanda Casa de Ogum, Terreiro de Umbanda Erê Juninho, Tenda de Umbanda Guerreiros de Oxalá, Terreiro de Umbanda das Matas, Casa da Vó terreiro de Umbanda, Casa do Vô Benedito, Grupo espiritualista umbandista Pai João da caridade, Tempo de Umbanda linhas de Luz dos Orixás, Templo espiritualista Vovó Cambinda, Tenda da cigana Aurora, Terreiro asas de aruanda, Terreiro das matas 7 flechas, Terreiro filhos do sol, Terreiro Pai Barnabé de Angola, Terreiro Paity-Payrá e Terreiro Pedra Verde.