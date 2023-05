Operação policial de 5 estados é lançada em Paranaguá e Guaíra

Foto: Sesp PR

O Paraná sediou o lançamento da operação Fronteiras e Divisas Integradas em dois extremos do Estado: Paranaguá e Guaíra.

Fazem parte da operação forças policiais do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O objetivo é intensificar a presença nas divisas e promover a integração entre órgãos federais, estaduais e municipais de segurança.

Em Guaíra, o lançamento aconteceu às 10h, no Centro Náutico Marinas. Em Paranaguá foi às 16h, na praça do Danúbio Azul na rua Quinze de Novembro, no Centro Histórico.

A operação foi desenhada no I Encontro entre Secretários de Segurança Pública do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, há poucas semanas.

Com patrulhamento marítimo, aéreo, ambiental e em rodovias, a ação prevê abordagens a veículos e embarcações, identificação e monitoramento de foragidos e ações de repressão qualificada. Ação atua no combate ao tráfico de armas, drogas, contrabando, descaminho, roubo e furto de cargas, além de atividades de roubos a estabelecimentos bancários.

Sete mil policiais estão fiscalizando 128 pontos terrestres, marítimos e aéreos nas divisas e fronteiras com o objetivo de combater diversos tipos de crimes. Cerca de 2,5 mil viaturas, 31 embarcações e 13 aeronaves estão fornecendo apoio nos cinco estados. Desde a sexta-feira (12), uma tonelada de droga foi apreendida.

A coordenação operacional é da Segurança Pública do Paraná (Sesp), por meio da Coordenação de Operações Integradas de Segurança Pública (Coisp). Pela Sesp, as instituições participantes serão as polícias Militar, Civil, Científica e Penal, que atuarão em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal.

A Polícia Científica disponibilizou o aparelho Espectroscopia Raman para a operação. Ele reconhece a estrutura química do material apreendido, permitindo a identificação de forma mais agilizada.