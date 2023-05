Matinhos oferece curso sobre qualidade de vida para idosos

Um curso com o tema Qualidade de Vida para Idosos vai acontecer neste mês de maios em Matinhos. Ministrada por técnicos do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a capacitação é feita em parceria com a Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a Pastoral da Pessoa Idosa.

No curso, os participantes receberão noções de prevenção de doenças naturais e acidentes de trabalho, hábitos saudáveis de alimentação, cuidados pessoais e direitos da pessoa idosa.

No dias de hoje, é possível ter um envelhecimento saudável e encarar a velhice como um processo normal do desenvolvimento, que acarreta mudanças no organismo do indivíduo.

O curso será dado na próxima quinta-feira (18), das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Pastoral da Pessoa Idosa, ao lado do Cras Albatroz, na rua África, s/n. As inscrições podem ser feitas junto com a dona Nilda.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos