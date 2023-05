Pontal oferece cursos gratuitos de Turismo e Administração

A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná, ligada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, abriu as inscrições para mais um curso gratuito: Atrativos Turísticos.

As aulas começam no dia 24 de maio e vão até 15 de junho, com carga horária de 21 horas.

Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos que tenham o ensino fundamental completo.

As inscrições são na Agência do Trabalhador, situada na rua Baronesa do Serro Azul, 386, no balneário Praia de Leste. Mais informações pelo fone: (41) 3458 3372.

Cursos administrativos em julho

A Agência do Trabalhador de Pontal também está disponibilizando cursos na área Administrativa do programa Qualifica Paraná do Governo do Estado.

São oito cursos a partir de julho: Assistência Contábil, Excelência Atendimento/Cliente, Gestão de Custos/Indústria, Planejamento Orçamentário, Assistente de RH, Legislação Prática, Desenvolvimento Pessoal e Gestão de Pessoas e Equipe.

Podem participar alunos de 14 a 17 anos no período da tarde e de mais de 18 anos no período da noite. São 20 vagas por período.

Informações pelo telefone (41) 3458 3372 ou pelo Whatsapp: (41) 9 3500 8009 ou diretamente da Agência do Trabalhador.