Presos mais dois suspeitos de homicídios em Paranaguá

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu dois suspeitos de dois homicídios ocorridos em Paranaguá. As prisões foram realizadas nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11), no mesmo município.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Ivan José, com essas prisões, somam-se 15 capturas em 2023 relacionadas a homicídios na cidade. Neste ano, já foram registrados 40 homicídios em Paranaguá e 18 no restante do Litoral.

Na quarta-feira (10), foi preso um homem de 36 anos, suspeito pelo homicídio de Eder Bruno Felipe Leite, ocorrido no dia 12 de março deste ano. Bruno levou diversos golpes na cabeça e conseguiu fugir do local, mas não resistiu aos ferimentos.

Outro homem, de 31 anos, preso na quinta-feira (11), é suspeito do homicídio de Leandro Santos Verneque, ocorrido no dia 3 de abril de 2023. O corpo da vítima foi encontrado em um carrinho de reciclagem em via pública.

De acordo com o delegado Ivan José, as investigações continuam para a identificação de outros envolvidos no caso. “Nós continuamos as investigações para resolver o restante dos casos. Por enquanto, buscamos as armas utilizadas nos crimes e a motivação de tais ocorrências”, explica.

Denúncias- A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas e homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3420-3612, diretamente para a equipe de investigação.