Bombeiros buscam homem que se afogou na baía de Antonina

Um morador de Curitiba afogou-se nas proximidades do trapiche da baía de Antonina, na tarde deste sábado (13). Ele estava com um grupo de amigos para o Festival do Calçadão Cultura e decidiu entrar na água.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h para atender 3 vítimas de afogamento. “Como o mar estava vazando, o homem, 28 anos, se afastou do trapiche e não conseguiu se manter na superfície”, informa o relato dos Bombeiros. “Dois amigos entraram na água, porém sem sucesso. Eles ficaram boiando e foram resgatados pelos bombeiros, a terceira vítima afundou”.

Foram realizados mergulhos até as 18h e a busca de superfície foi até as 18h40. Hoje as buscas retomaram as 6h da manhã com um barco e a partir das 8 com uma moto aquática. Até a publicação desta notícia, o homem, não havia sido encontrado.