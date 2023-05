Club Litterario de Paranaguá recebe secretária de Estado da Cultura

O Club Litterario de Paranaguá promove nesta quarta-feira (17) uma palestra com a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. O evento ocorrerá na sede urbana, às 19h30. A secretária vai falar dos projetos, metas e ações culturais do Estado, principalmente para o Litoral e para Paranaguá.

A atividade faz parte da programação dos 150 anos de fundação do clube. Ainda neste mês de maio, o Litterario promove o lançamento do livro do pesquisador Hamilton Sampaio Junior, sobre a Maçonaria no Paraná: “Entre o Compasso e o Esquadro”.

Em junho, está programada uma palestra com a pesquisadora Paula Patrícia Torres sobre a “Baronesa do Cerro Azul”. Ainda sem data definida, também está sendo organizado o lançamento do livro sobre “Julia da Costa”, do historiador Alexandre Sant Ana.

Ainda haverá a “Super Sacada”, que será uma apresentação de banda nas sacadas do Litterario para comemorar o aniversário de Paranaguá, próximo ao dia 29 de julho. Em agosto, nas comemorações de aniversário do Litterario, já está confirmada a apresentação da pianista Gisele Rizental.

Com informações do Club Litterario e Folha do Litoral