Morretes recebe  “Moradia Legal” e serviços de polícia judiciária

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Prefeitura de Morretes apresentam nesta terça-feira (16) o plano de regularização fundiária que será implantado em diversas regiões da cidade. O Programa Moradia Legal será apresentado às 19h, da noite, na sede da Prefeitura.

O projeto vai desburocratizar e agilizar o acesso à regularização fundiária no perímetro urbano. Serão atendidos moradores do Centro Histórico, América de Baixo e Sítio do Campo.

Morretes também recebe uma ação da Polícia Civil do Paraná, o “PCPR na Comunidade”. Será de terça a quinta, também na Prefeitura, das 9h às 17h.

Serão disponibilizados serviços como confecção de boletins de ocorrência, orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

Além disso, o Instituto de Identificação vai confeccionar a 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade. Os policiais civis também realizarão atividades lúdicas com as crianças e serão promovidas apresentações dos materiais de perícia papiloscópica. Na quinta-feira, serão realizadas apresentações dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos.

O PCPR na Comunidade é um projeto que ocorre regularmente em todo o Paraná. Seu objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações.