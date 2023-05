Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em Antonina

O corpo de Ivan Gonçalves Figueiredo, que se afogou no sábado (13), na baía de Antonina, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros às 7h10 desta segunda-feira (15).

Ele estava próximo ao trapiche, onde havia submergido. O homem tinha 28 anos, era natural de Minas Gerais, mas morava na capital paranaense, veio ao Litoral para participar do Festival do Calçadão Cultural. Ele era integrante do Grupo Aroeira, que havia se apresentado no evento.

À tarde, pouco depois de entrar na água, no trapiche da Praça Feira Mar, ele foi arrastado pela correnteza. Dois amigos viram a situação e pularam na água, mas não conseguiram encontrá-lo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 15h para atender três vítimas de afogamento e resgatou os amigos, que ficaram boiando. As buscas pelo terceiro homem foram iniciadas imediatamente e só pararam ao anoitecer. A busca retornou no domingo, durante o dia, e por volta das 6h desta segunda-feira.