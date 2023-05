Sesa confirma mais quatro mortes por covid no Litoral

Sesa confirma mais quatro mortes por covid no Litoral

Boletim epidemiológico semanal inclui dados de meses anteriores e ajustes para mais e para menos em casos e óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (15) o boletim semanal da covid-19. No Paraná, foram mais 2.223 casos. A Sesa também informou a morte de 21 pacientes em decorrência da covid. Destes, 3 foram em Paranaguá e 1 em Pontal do Paraná.

Os casos e óbitos confirmados na última semana incluem dados de alguns meses anteriores que haviam deixado de ser registrados no boletim do Estado.

Também há ajustes, com a transferência de registro de uma cidade para outra. Desta forma, Antonina e Morretes tiveram mais um óbito registrado.

Por outro lado, Guaraqueçaba, Matinhos, Paranaguá tiveram 1 óbito retirado das estatísticas e Pontal do Paraná, 2. Com os ajustes novos registro, o Litoral passa de 1.339 óbitos para 1.340

Entre casos novos e correções no Litoral foram registradas 28 confirmações de covid: Antonina (2), Guaratuba (3), Matinhos (13), Morretes (1), Paranaguá (8) e Pontal do Paraná (1). A região já teve 81.743 pessoas infectadas pelo coronavírus.

No momento, em todo o Estudo, há 30 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeitos de covid-19 estão internados em leitos SUS (dois em UTI e 28 em leitos clínicos e de enfermaria).

As outras mortes registradas no boletim da Sesa foram em Bocaiúva do Sul (6), Curitiba (5), Almirante Tamandaré (2), Arapongas (1), Ponta Grossa (1), Prudentópolis (1) e Rancho Alegre (1).