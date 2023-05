Conselho Tutelar de Matinhos abre inscrições para vagas temporárias

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos informa que estão abertas as inscrições para o processo de escolha suplementar e emergencial dos membros do Conselho Tutelar.

O processo será na forma de eleição indireta, para o preenchimento de vagas temporárias e imediatas.

As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria de Assistência Social. O endereço é rua Benvenuto Gussi, n.° 232, no Centro. O período de inscrições vai de 15 a 30 de maio, sempre das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

O edital n.º 005/2023, com todas as informações do processo, está disponível no portal do município, pelo link: https://matinhos.atende.net/…/inscricoes-para-escolha…