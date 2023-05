Nova lista da internet 5G deve incluir Guaratuba, Morretes e Pontal do Paraná

Foto: Anatel

Na próxima semana, a Anatel poderá liberar mais um lote de 459 cidades para início das operações da internet 5G na faixa de 3,5 GHz. Entre elas estão Guaratuba, Morretes e Pontal do Paraná e outras 40 cidades paranaenses.

A ativação dependerá da estratégia das operadoras. A novidade na liberação de mais esse lote é a grande quantidade de municípios com menos de 30 mil habitantes, que só precisariam ser atendidos em 2026.

A previsão é que a liberação do lote de cidades ocorra durante a reunião do Grupo de Acompanhamento e Implantação do edital de 5G (Gaispi), marcada para o próximo dia 24, com possibilidade de ativação a partir de 30 de maio.

O Gaispi pretende antecipar o cronograma e liberar, até o meio do ano, 1,6 mil cidades. “A ativação, agora, dependerá apenas das operadoras”. A expectativa é que a liberação do lote de cidades aconteça na reunião do próximo dia 24 com possibilidade de ativação a partir de 30 de maio.

Confira a lista de cidades:

UF Município AL Anadia AL Atalaia AL Belém AL Feira Grande AL Igaci AL Junqueiro AL Limoeiro de Anadia AL Boca da Mata AL São Sebastião AL Flexeiras AL Coité do Nóia AL Craíbas AL Lagoa da Canoa AL Taquarana AL Jequiá da Praia AL Maribondo AL Passo de Camaragibe AL São Luís do Quitunde AP Cutias AP Itaubal BA Ilhéus BA Barro Preto BA São José da Vitória BA Sobradinho CE Alcântaras CE Cariré CE Crato CE Groaíras CE Massapê CE Miraíma CE Santana do Acaraú CE Tururu CE Barroquinha CE Chaval CE Coreaú CE Irauçuba CE Meruoca CE Palhano CE Senador Sá CE Umirim ES Alfredo Chaves ES Anchieta ES Castelo ES Apiacá ES Bom Jesus do Norte ES Iconha ES Mimoso do Sul ES Muqui ES Atílio Vivácqua ES Piúma ES Jerônimo Monteiro ES Presidente Kennedy ES Rio Novo do Sul ES Vargem Alta GO Rio Quente GO Campo Alegre de Goiás MA Cidelândia MA Davinópolis MA Governador Edison Lobão MA São Pedro da Água Branca MA Senador La Rocque MA Vila Nova dos Martírios MA São Francisco do Brejão MG Água Comprida MG Alpercata MG Araçaí MG Caetanópolis MG Camanducaia MG Catas Altas MG Cláudio MG Conceição das Alagoas MG Conquista MG Consolação MG Coronel Fabriciano MG Córrego do Bom Jesus MG Crucilândia MG Delta MG Extrema MG Engenheiro Caldas MG Fernandes Tourinho MG Fortaleza de Minas MG Glaucilândia MG Gonçalves MG Jampruca MG Mariana MG Marilac MG Mathias Lobato MG Ouro Preto MG Paraisópolis MG Paraopeba MG Poços de Caldas MG Periquito MG Pratápolis MG São Geraldo da Piedade MG São João Batista do Glória MG São Sebastião do Oeste MG Sapucaí-Mirim MG Veríssimo MS Corumbá MS Jaraguari MS Anastácio MS Caracol MS Deodápolis MS Dois Irmãos do Buriti MS Douradina MS Guia Lopes da Laguna MS Itaporã MS Nova Alvorada do Sul MS Novo Horizonte do Sul MS Rochedo MS Terenos MS Vicentina MT Jaciara MT Porto Estrela MT São Pedro da Cipa PA Inhangapi PA São Francisco do Pará PA São João da Ponta PA Sapucaia PA Barcarena PA Bujaru PB Alhandra PB Baía da Traição PB Caaporã PB Caturité PB Conde PB Fagundes PB Lagoa Seca PB Lucena PB Marcação PB Massaranduba PB Matinhas PB Montadas PB Pedras de Fogo PB Puxinanã PB Riachão do Poço PB São José dos Ramos PB São Miguel de Taipu PB São Sebastião de Lagoa de Roça PB Sobrado PE Lagoa Grande PE Sirinhaém PI Bom Princípio do Piauí PI Parnaíba PR Florestópolis PR Jandaia do Sul PR Assaí PR Bela Vista do Paraíso PR Guaratuba PR Jaguapitã PR Jataizinho PR Nova América da Colina PR Ortigueira PR Rancho Alegre PR São Sebastião da Amoreira PR Sertanópolis PR Uraí PR Itaipulândia PR Morretes PR Astorga PR Braganey PR Pontal do Paraná PR Carambeí PR Porto Amazonas PR Doutor Camargo PR Guaraci PR Itambé PR Ivatuba PR Kaloré PR Lindoeste PR Lobato PR Lupionópolis PR Santa Terezinha de Itaipu PR Miraselva PR Munhoz de Melo PR Nossa Senhora das Graças PR Prado Ferreira PR Primeiro de Maio PR São Miguel do Iguaçu PR São Pedro do Ivaí PR Santa Fé PR Santa Inês PR Santa Lúcia PR Santa Tereza do Oeste PR Sertaneja PR Teixeira Soares PR Tupãssi RJ Barra Mansa RJ Santa Maria Madalena RJ Itatiaia RJ Cordeiro RJ Pinheiral RJ Quatis RJ Resende RJ Rio Claro RJ São Sebastião do Alto RJ Trajano de Moraes RN Areia Branca RN Lagoa de Pedras RN Lagoa Salgada RN Poço Branco RN Pureza RN Brejinho RN Tibau RN Serra do Mel RN Taipu RR Iracema RS Antônio Prado RS Bom Jesus RS Campestre da Serra RS Garibaldi RS Ipê RS Jaquirana RS Nova Roma do Sul RS Pinto Bandeira RS Arvorezinha RS Vacaria RS Veranópolis RS Camargo RS Cambará do Sul RS Casca RS Coxilha RS David Canabarro RS Esmeralda RS Ibiraiaras RS Ilópolis RS Lagoa Vermelha RS Nova Araçá RS Nova Bassano RS Nova Prata RS Paraí RS Protásio Alves RS Putinga RS Amaral Ferrador RS André da Rocha RS Anta Gorda RS Arambaré RS Arroio do Sal RS Boa Vista do Sul RS Cacequi RS Capão Bonito do Sul RS Caseiros RS Ciríaco RS Coronel Pilar RS Cotiporã RS Dilermando de Aguiar RS Dois Lajeados RS Dom Pedro de Alcântara RS Serafina Corrêa RS Fagundes Varela RS Gentil RS Guabiju RS Itapuca RS Itati RS Mampituba RS Mato Castelhano RS Montauri RS Monte Belo do Sul RS Morrinhos do Sul RS Muliterno RS Pinhal da Serra RS Três Cachoeiras RS Santa Tereza RS Santo Antônio do Palma RS São Domingos do Sul RS São Jorge RS São José dos Ausentes RS São Valentim do Sul RS Silveira Martins RS Terra de Areia RS Xangri-lá RS Três Forquilhas RS União da Serra RS Vanini RS Vila Flores RS Vila Maria RS Vila Nova do Sul RS Vista Alegre do Prata SC Balneário Gaivota SC Bom Retiro SC Santa Rosa do Sul SC Águas de Chapecó SC Águas Frias SC Anita Garibaldi SC Balneário Arroio do Silva SC Bela Vista do Toldo SC Bom Jardim da Serra SC Campo Belo do Sul SC Caxambu do Sul SC Celso Ramos SC Cerro Negro SC Cordilheira Alta SC Coronel Freitas SC Correia Pinto SC Ermo SC Faxinal dos Guedes SC Grão-Pará SC Irineópolis SC Jacinto Machado SC Lajeado Grande SC Lauro Müller SC Major Vieira SC Marema SC Mirim Doce SC Monte Castelo SC Nova Itaberaba SC Painel SC Passo de Torres SC Pedras Grandes SC Planalto Alegre SC Ponte Alta SC Praia Grande SC Rio do Campo SC Rio Fortuna SC Rio Rufino SC Sangão SC Santa Rosa de Lima SC Santa Terezinha SC São Cristóvão do Sul SC São João do Sul SC São José do Cerrito SC São Ludgero SC Timbé do Sul SC Timbó Grande SC Três Barras SC Treze de Maio SC Turvo SC Urupema SC Urussanga SC Vargeão SC Xaxim SC Orleans SC Papanduva SE Carmópolis SE General Maynard SE Santo Amaro das Brotas SP Álvaro de Carvalho SP Alvinlândia SP Analândia SP Anhumas SP Aramina SP Avaí SP Balbinos SP Bálsamo SP Bento de Abreu SP Bilac SP Borá SP Braúna SP Brejo Alegre SP Cabrália Paulista SP Campos Novos Paulista SP Cedral SP Charqueada SP Coroados SP Cristais Paulista SP Dobrada SP Fernão SP Gabriel Monteiro SP Getulina SP Glicério SP Guarantã SP Herculândia SP Ibaté SP Ipeúna SP Ipiguá SP Itaoca SP Itapirapuã Paulista SP Itirapuã SP Jaci SP Jeriquara SP João Ramalho SP Júlio Mesquita SP Jumirim SP Águas de São Pedro SP Lavínia SP Aparecida SP Mariápolis SP Mirassol SP Mirassolândia SP Narandiba SP Ocauçu SP Onda Verde SP Oriente SP Oscar Bressane SP Arealva SP Paulistânia SP Areiópolis SP Piacatu SP Bananal SP Platina SP Pracinha SP Pratânia SP Quintana SP Restinga SP Ribeirão Corrente SP Rubiácea SP Sagres SP Salmourão SP Santa Cruz da Conceição SP Santa Ernestina SP Birigui SP Santo Expedito SP Santópolis do Aguapeí SP Boa Esperança do Sul SP São José da Bela Vista SP Bocaina SP Bofete SP Torre de Pedra SP Trabiju SP Clementina SP Vera Cruz SP Conchas SP Corumbataí SP Descalvado SP Dois Córregos SP Dourado SP Duartina SP Flora Rica SP Guapiaçu SP Igaraçu do Tietê SP Guaimbê SP Itapuí SP Itirapina SP Luís Antônio SP Laranjal Paulista SP Sales Oliveira SP Mineiros do Tietê SP Nova Europa SP Pacaembu SP Lupércio SP Pardinho SP Pereiras SP Peruíbe SP Pirapozinho SP Porangaba SP Reginópolis SP Ribeirão Bonito SP Pompéia SP Santa Gertrudes SP Santa Maria da Serra SP Santa Rita do Passa Quatro SP Monte Alegre do Sul SP São Pedro SP Ribeira SP Pinhalzinho TO Axixá do Tocantins TO Buriti do Tocantins TO Carrasco Bonito TO Esperantina TO Fortaleza do Tabocão TO Lagoa do Tocantins TO Pedro Afonso TO Praia Norte TO Rio dos Bois TO Sampaio TO Santa Rosa do Tocantins TO São Sebastião do Tocantins TO Sítio Novo do Tocantins TO Nova Rosalândia

Fontes: Terra e Teletime