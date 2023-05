UFPR divulga edital do Vestibular 2024 com 504 vagas em Matinhos e Pontal do Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou ontem o edital do Vestibular 2024, com uma série de novidades. Em todo o Estado são 5.218 vagas, em 122 cursos.

No Litoral são 504 vagas: 344 em 12 cursos do Setor Matinhos e 160 vagas nos 5 cursos do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

As inscrições vão abrir no próximo dia 1º de junho e na hora da inscrição o aluno vai poder optar entre 11 cidades para fazer as provas da primeira etapa. Entre elas, Paranaguá e Matinhos e ainda Joinville, em Santa Catarina. Também podem ser escolhidas Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Palotina ou Toledo.

Entre as novidades deste ano está a ampliação do prazo de inscrições, de 45 para 84 dias e a possibilidade de apresentar, nos dias de provas, documento de identificação em meio digital.

Metade das vagas é para estudantes de escolas públicas (com cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência) e a outra metade para a ampla concorrência.

As inscrições devem ser feitas até dia 23 de agosto, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br).

A taxa é de R$ 195,00 e pode ser paga por boleto ou PIX. Candidatos sem condição financeira de arcar com o valor podem pedir isenção de taxa.

Acesse o edital completo